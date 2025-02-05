Скрытая опасность: чем грозит таяние льдов Антарктиды

Таяние льдов Антарктиды может привести не только к подъему уровня моря, но и к выходу со спячки древних вирусов и бактерий, перед которыми человечество просто бессильно, ибо у людей нет к ним иммунитета.

Еще совсем недавно это было из области фантастики, но недавние открытия доказывают обратное

Российские исследователи, к примеру, выявили в сибирской мерзлоте червей, которые находились в анабиозе 46 тысяч.

Самое удивительное, что после разморозки они ожили.

Ученые также сумели вернуть к жизни бактерию, извлеченную из желудка пчелы, застывшей в янтаре 40 миллионов лет назад.

Если микроорганизмы способны выживать даже в таких суровых условиях, то что может скрываться подо льдами Антарктиды?!

Предполагается, что древние вирусы способны распространяться не только по воздуху, но и через воду. То есть, за короткое время патогены могут разойтись по всему миру.

На Земле известно более 15 000 видов существ, способных впадать в анабиоз. Но сколько еще скрыто во льдах?