Информинг » О разном » Скрытая опасность: чем грозит таяние льдов Антарктиды

Скрытая опасность: чем грозит таяние льдов Антарктиды

Image 16+
Скрытая опасность: чем грозит таяние льдов Антарктиды
О разном
Фото из открытых источников

Таяние льдов Антарктиды может привести не только к подъему уровня моря, но и к выходу со спячки древних вирусов и бактерий, перед которыми человечество просто бессильно, ибо у людей нет к ним иммунитета.

Еще совсем недавно это было из области фантастики, но недавние открытия доказывают обратное

Российские исследователи, к примеру, выявили в сибирской мерзлоте червей, которые находились в анабиозе 46 тысяч.

Самое удивительное, что после разморозки они ожили.

Ученые также сумели вернуть к жизни бактерию, извлеченную из желудка пчелы, застывшей в янтаре 40 миллионов лет назад. 

Если микроорганизмы способны выживать даже в таких суровых условиях, то что может скрываться подо льдами Антарктиды?!

Предполагается, что древние вирусы способны распространяться не только по воздуху, но и через воду. То есть, за короткое время патогены могут разойтись по всему миру.

На Земле известно более 15 000 видов существ, способных впадать в анабиоз. Но сколько еще скрыто во льдах?

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Ученые близки к разгадке: Что скрывает исчезающая в воздухе золотая субмарина

Ученые близки к разгадке: Что скрывает исчезающая в воздухе золотая субмарина

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Скрытая опасность: чем грозит таяние льдов Антарктиды

Сегодня, 18:00

Необычный астероид пронесся мимо Солнца на рекордно высокой скорости или корабль пришельцев: ученые продолжают ломать головы

Сегодня, 12:32

Тайны Антарктиды: что скрывают саркофаги, с материалов о которых еще не снят гриф секретности

Сегодня, 11:24

Ученые близки к разгадке: Что скрывает исчезающая в воздухе золотая субмарина

Вчера, 17:47

Поросенок-мутант родился на Филиппинах: он плакал, как человеческий младенец

Вчера, 16:28

Туристка из России сравнила отдых в Хургаде с Шарм-эль-Шейхом и вынесла свой вердикт

Вчера, 13:18

В Великобритании выловили самого крупного сома в истории

3-02-2025, 12:17

В Гренландии прорвалось гигантское ледниковое озеро: к чему это ведет

31-01-2025, 14:41

Нейропсихологи из Нидерландов заявили, что жизнь после смерти может быть реальностью

31-01-2025, 12:59

Самая дешевая квартира в Турции на берегу моря доступна к покупке за 5,2 млн рублей

30-01-2025, 15:00

Хирург сделал сам себе стерилизацию в качестве подарка жене

29-01-2025, 21:44

Ученые бьют тревогу: вселенский потоп Земле грозит уже через 15 лет

29-01-2025, 20:08

UPI: В США мужчина нашел свою собаку спустя 8 лет после ее побега

29-01-2025, 16:28

Почетным мэром-псом Нью-Йорка стал бассет-хаунд Саймон: инаугурация состоялась в воскресенье

29-01-2025, 15:31

Прилетели с другой планеты: ученые выдвинули новую гипотезу происхождения людей

29-01-2025, 14:32

Раскрыта минимальная стоимость тура в Турцию на двоих весной по системе «все включено»

29-01-2025, 12:40

Туристке из России пришлось бороться за еду в отеле Египта

28-01-2025, 15:00

30 тысяч древнеримских монет: у берегов Сардинии в Италии нашли супер-клад

28-01-2025, 13:08

На Камне судьбы загадочная надпись появилась после похищения - археолог

28-01-2025, 12:40

Признаки приближения конца света назвал священник РПЦ

28-01-2025, 11:54

Новости партнеров
2023
ru-RU