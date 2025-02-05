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Тайны Антарктиды: что скрывают саркофаги, с материалов о которых еще не снят гриф секретности

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Тайны Антарктиды: что скрывают саркофаги, с материалов о которых еще не снят гриф секретности
О разном
Фото из открытых источников

В 1945 году экспедиция Dicraft, исследуя ледяные просторы Антарктиды, совершила удивительное открытие.

Под толщей льда, скрытый каменной плитой, был обнаружен массивный саркофаг, внутри которого находились древние письмена и куски неизвестного желтого металла с загадочными пиктограммами.

Этот артефакт долгое время оставался загадкой для ученых

Лишь спустя десятилетия удалось разгадать тайну металла. Оказалось, что это своеобразный пазл, сложив который, можно получить звездную карту.

Ученые предполагают, что эта карта может служить руководством для передвижения в космосе.

Несмотря на важность открытия, все материалы, включая фотографии, были засекречены.

Лишь одному из участников экспедиции удалось сохранить несколько снимков, которые он передал своему внуку.

Дальнейшая судьба уникального артефакта остается неизвестной, что лишь подогревает интерес к этой загадочной истории.

РИА Информинг ранее писал о жутком сигнале, издаваемым саркофагами на белом континенте, что сильно настрашило исследователей.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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