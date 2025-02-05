В Британии ученые смоделировали один из сценариев гибели Вселенной

Ученые из университета Лидса впервые использовали квантовый симулятор для изучения возможного конца Вселенной.

С помощью аналогового квантового компьютера они исследовали теорию ложного вакуума.

Профессор Златко Папич пояснил, что благодаря данному инструменту можно наблюдать фундаментальные процессы мироздания в реальном времени. Через модель - так называемую мини-Вселенную.

Ученые использовали квантовый симулятор Advantage с 5500 кубитами для своего эксперимента

Результаты показали, что «пузыри« реального вакуума в »ложном вакууме» не могут быстро формироваться и развиваться изолированно. Для этого необходимо взаимодействие с соседними структурами.

Понимание этого поможет астрофизикам лучше понять будущее Вселенной, а также изучить процессы ее ранней эволюции.