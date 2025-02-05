В Карнаке обнаружен след от инструмента, которого не существует в нашей цивилизации

Ученые, исследующие древний Карнак, обнаружили доказательства того, что знаменитые колонны могли быть созданы не из бетона, как считалось ранее. И самое главное - при их изготовлении использовался инструмент, которого в нашей цивилизации просто не существует, пишет «Кулик».

Исследователи обнаружили, что колонны сначала формировались из необработанных заготовок, а затем их поверхность тщательно выравнивалась.

Особое внимание привлек кусок гранитной стелы с отверстиями диаметром около 1 сантиметра. Скорее всего, их использовали для крепления декоративных пластин.

Учёные были поражены глубиной этих отверстий, достигающей 10 сантиметров, и высоким качеством их исполнения.

Но самым удивительным открытием стало отверстие глубиной 30 сантиметров и диаметром около 18 сантиметров.

Ранее ничего подобного не встречалось. Учёные утверждают, что такое «сверление» требует невероятной прочности материала инструмента, который должен был обладать свойствами, не встречающимися даже в современной машинной индустрии.