«Багира» фиолетового цвета: На Урале ученые вывели новый сорт высокоурожайного картофеля

В 2024 году на Урале ученые вывели новый сорт высокоурожайного картофеля. Он необычного фиолетового цвета и уже включен в Госреестр.

Сорт называется «Багира», сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на слова Никиты Зезина, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН.

Отличительная особенность корнеплода - повышенное содержание антиоксидантов и калия, пониженное содержание крахмала и устойчивость к заболеваниям.

Благодаря «иммунитету» к патогенным микроорганизмам картофель сорта «Багира» и имеет повышенную урожайность.