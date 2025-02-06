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«Багира» фиолетового цвета: На Урале ученые вывели новый сорт высокоурожайного картофеля

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«Багира» фиолетового цвета: На Урале ученые вывели новый сорт высокоурожайного картофеля
В России / Новости науки
Фото из открытых источников

В 2024 году на Урале ученые вывели новый сорт высокоурожайного картофеля. Он необычного фиолетового цвета и уже включен в Госреестр.

Сорт называется «Багира», сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на слова Никиты Зезина, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН.

Отличительная особенность корнеплода - повышенное содержание антиоксидантов и калия, пониженное содержание крахмала и устойчивость к заболеваниям.

Благодаря «иммунитету» к патогенным микроорганизмам картофель сорта «Багира» и имеет повышенную урожайность.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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