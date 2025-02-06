Британка, пережившая 14-минутную клиническую смерть, очнулась матерью

30-летняя жительница Великобритании Наташа Сокунби пережила клиническую смерть. Реанимационные мероприятия медиков увенчались успехом. Когда женщина пришла в себя после того, как ее сердце на 14 минут остановилось, узнала, что теперь она мать и у нее есть дочь. Историю Наташи рассказал британский таблоид The Sun.

Сокунби находилась на 37-й неделе беременности, когда ее начала беспокоить боль в груди

Она была настолько интенсивной, что британка решилась отправиться в больницу. Наташа дожидалась своей очереди на прием к доктору и неожиданно упала в обморок. Бросившиеся к ней медики зафиксировали остановку сердца у беременной.

Наташу повезли в отделение интенсивной терапии. Там врачи начали сердечно-легочную реанимацию. Параллельно с этим проводилось кесарево сечение. В результате удалось спасти не только ребенка, но и мать.

Через три дня Наташу вывели из искусственной комы. Очнувшись, британка испытала шок, поскольку живота не было. Однако супруг поспешил успокоить жену, сообщив, что теперь она мама чудесной дочери. Ребенок появился на свет во время остановки сердца у нее.