Девять дней сейсмического шока: разгадана тайна гигантского цунами в Гренландии

В конце 2023 года мир столкнулся с уникальным сейсмическим явлением, которое длилось девять дней. Природа этих волн долгое время оставалась загадкой для ученых.

Как сообщает science.org, причиной девятидневного землетрясения стало гигантское цунами во фьорде Диксон. Огромная волна высотой около 200 метров возникла в результате обрушения вершины горы из-за таяния ледника.

Узкое пространство фьорда не позволило волне быстро выйти в океан

Вместо этого она начала кол****ься, создавая стоячие волны сейша, которые и стали источником сейсмических колебаний.

Ученые использовали комплексный подход на пути к разгадке. Они объединили данные из различных источников, включая сейсмическую статистику, спутниковые снимки и полевые измерения.

Затем было проведено компьютерное моделирование, которое позволило точно воспроизвести ход событий.

Результаты исследования показали, что цунами спровоцировал оползень, вызванный таянием ледника. В море тогда обрушилось около 25 миллионов кубометров скал и льда.

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