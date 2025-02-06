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Эксперты, предсказавшие появление COVID-19, выпустили предупреждение о новом вирусе

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Эксперты, предсказавшие появление COVID-19, выпустили предупреждение о новом вирусе
В Мире
Фото из открытых источников

Группа экспертов по здравоохранению, которые ранее спрогнозировали возникновение пандемии COVID-19, выпустила новое предупреждение. В нем выказывается беспокойство касательно вируса «Кэмп-Хилл», который был выявлен у землероек в Алабаме.

Патоген относится к тому же семейству, что и нипах и хендра, известных высоким уровнем смертности.

Исследователи из Университета Квинсленда в Австралии подтвердили генетическую связь вируса «Кэмп-Хилл» с этими патогенами и отметили высокую вероятность мутаций, которые могут его сделать опасным для людей.

На текущий момент ни одного случая заражения человека данным вирусом в мире не зафиксировано.

Доктор Дональд Берк (один из тех, кто точно предсказал пандемию коронавирусной инфекции) на данном этапе обеспокоенность своих коллег не разделяет и говорит, что угроза эпидемии пока является слишком преувеличенной.


Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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