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Обнаружена гробница врача фараона, которой 4100 лет

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Обнаружена гробница врача фараона, которой 4100 лет
В Мире
Фото из открытых источников

Археологи обнаружили гробницу Мустаба с расписанными стенами. Она была возведена 4100 лет назад для главного врача фараона. Гробница эта эпохи Шестой династии Древнего Египта, информирует ИА «Кулик».

Сооружение это представляет особый интерес для археологов, поскольку на его стенах можно обнаружить весь спектр обязанностей врача фараона.

Гробница - прямоугольное помещение из глины с плоской крышей

По форме она напоминает скамью, поэтому и получила название «Мустаба».

Примечательно, что внутри гробницы не было ничего, кроме каменного саркофага Тети Неб Фу. Судя по всему, именно он был ответственен за охрану здоровья своего повелителя. В его обязанности входили даже стоматологические процедуры, не говоря уже о неинвазивной хирургии и различных фармакологических инструментах.

Вероятно, ранее гробница была полностью разграблена. Но преступники не смогли унести с собой древние манускрипты, поскольку выполнены они на стенах. Поэтому ученые имеют возможность получить представление о древней медицине.

Есть версия, что Тети Наб Фу был врачом фараона Пепи II Неферкаре.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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