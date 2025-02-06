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SHOT: замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Подмосковье покрылся ржавчиной

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SHOT: замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Подмосковье покрылся ржавчиной
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Замок Примадонны Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ от 16.09.2022, - Ред.) в подмосковной деревне Грязь постепенно приходит в упадок и уже видно, что он покрылся ржавчиной. Об этом пишет издание Life со ссылкой на публикацию Телеграм-канала SHOT.

Стены особняка звездной пары покрылись плесенью, кирпичная кладка начала отваливаться

Примечательно, подчеркивает источник, что замок не бесхозный. За ним присматривают помощники Аллы Пугачевой и Максима Галкина* по дому.

Предполагается, что их услуги супругам обходятся в полмиллиона рублей ежемесячно.

Пугачева и Галкин* вместе с детьми покинули Россию вначале 2022 года, сразу после того, как стартовала СВО. Они переехали жить в Израиль. Несколько месяцев в году пара проводит на Кипре, где имеет собственную недвижимость.

Недавно сообщалось, что Лиза и Гарри, отпрыски пары, переехали учиться в Лондон. Пугачева сильно скучает по сыну и дочери и подумывает над тем, чтобы переехать жить в Великобританию.


Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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