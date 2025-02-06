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Сомнений больше нет: ученые подтвердили, что под Великим сфинксом есть таинственные пустоты

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Сомнений больше нет: ученые подтвердили, что под Великим сфинксом есть таинственные пустоты
В Мире / Наука и техника
Фото из открытых источников

Под Сфинксом в Египте действительно есть пустоты, в которых могут быть оборудованы таинственные комнаты, о которых говорится в легендах. Теперь в этом нет никаких сомнений, поскольку информация исходит непосредственно от ученых.

Археологи из Университета Васэда нашли туннель, расположенный на глубине три-четыре метра под фигурой Сфинкса

Геофизик Томас Добецки подключился к исследованию и провел сейсмологическое сканирование местности. Оно продемонстрировало, что выявленный учеными коридор ведет к пустотам, которые и могут быть теми самыми пресловутыми таинственными комнатами.

С раскопками у исследователей не сложилось - власти Египта запретили их проводить. Археолог Захи Хавасс сумел изыскать способ продолжить работы. Ученый, воспользовавшись геодезическими радарами, нашел сеть галерей и камер. Судя по всему, они совсем пустые - датчики не зафиксировали наличие в помещениях каких-либо твердых предметов.

Ученые не сдаются и верят в то, что им все же удастся добраться до таинственных комнат, богатых древнеегипетскими артефактами.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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