Сомнений больше нет: ученые подтвердили, что под Великим сфинксом есть таинственные пустоты

Под Сфинксом в Египте действительно есть пустоты, в которых могут быть оборудованы таинственные комнаты, о которых говорится в легендах. Теперь в этом нет никаких сомнений, поскольку информация исходит непосредственно от ученых.

Археологи из Университета Васэда нашли туннель, расположенный на глубине три-четыре метра под фигурой Сфинкса

Геофизик Томас Добецки подключился к исследованию и провел сейсмологическое сканирование местности. Оно продемонстрировало, что выявленный учеными коридор ведет к пустотам, которые и могут быть теми самыми пресловутыми таинственными комнатами.

С раскопками у исследователей не сложилось - власти Египта запретили их проводить. Археолог Захи Хавасс сумел изыскать способ продолжить работы. Ученый, воспользовавшись геодезическими радарами, нашел сеть галерей и камер. Судя по всему, они совсем пустые - датчики не зафиксировали наличие в помещениях каких-либо твердых предметов.

Ученые не сдаются и верят в то, что им все же удастся добраться до таинственных комнат, богатых древнеегипетскими артефактами.