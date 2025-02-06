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Thaiger: Новые правила въезда в Таиланд вызывают панику у туристов

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Thaiger: Новые правила въезда в Таиланд вызывают панику у туристов
В Мире
Фото из открытых источников

Новые правила въезда в Таиланд, которые заработают в стране с первого мая текущего года, уже вызывают панику у туристов из разных уголков земного шара, в том числе у россиян. Люди никак не могут разобраться в новшествах.

Местное издание Thaiger пишет, что с мая 2025 года всем отдыхающим перед поездкой надо будет заполнить тайскую цифровую карту прибытия (TDAC), которой надлежит заменить бумажную форму TM6. Однако власти страны не уточнили, где ее будут предоставлять.

Также непонятно, в чем разница между TDAC и заявлением на визу, если те, кому разрешен безвизовый въезд, все равно должны заполнить цифровую карту прибытия.

Нет ответов и на многие другие вопросы. Для Таиланда это грозит сокращением турпотока в страну. Ибо вместо беспроблемного въезда в страну отдыхающие могут столкнуться с «кошмаром в аэропорту», заключили тайские журналисты.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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