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Ученые обследуют таинственную пещеру с лестницей, найденную в Антарктиде

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Ученые обследуют таинственную пещеру с лестницей, найденную в Антарктиде
О разном
Фото из открытых источников

Изучая остров Короля Георга посредством Google Earth, пользователи Сети обратили внимание на странный темный проход. Объект вызвал неподдельный интерес.

Люди из разных уголков земного шара принялись делиться своими соображениями касательно того, что это может быть. Версий было высказано множество, есть среди них и совершенно фантастические.

Например, что на карте «засветился» вход в секретную базу или лабораторию. Или же что объект представляет собой трап потерпевшего крушение корабля пришельцев. Также люди допускают, что это огромная гора с входом в пещеру, ведущая к древнему городу в Антарктиде.

Высота найденного объекта около 22 метров, а в ширину он раскинулся на все 75

При детальном осмотре на изображениях видны ступеньки и даже следы.

Ученые намерены исследовать объект, хотя с этим могут быть сложности. Так, он периодически исчезает. Возможно, его засыпает снегом. 

Впервые вход был замечен в 2007 году, а второй раз лишь в 2022 году, пишет «МедиаПоток».

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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