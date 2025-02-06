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Вживляли клетки в тело женщины: В Сети обсуждают версию шумеров о создании человека разумного

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Вживляли клетки в тело женщины: В Сети обсуждают версию шумеров о создании человека разумного
О разном
Фото из открытых источников

В Сети обсуждают версию о «выведении» человека разумного. Она исходит от ученых Эриха фон Дэникена и Дэвида Чайлдресса, которые расшифровали тексты шумеров.

В соответствии с ней, много тысяч лет назад на Землю спустились ануннаки и начали изучать планету. Боги наткнулись на огромные залежи золота, но якобы возникла проблема: как добыть драгоценный металл? Сами они работать не могли, диким пещерным людям золотодобыча была не по силам.

И тогда, по версии ученых, ануннаки решили вывести разумных рабов. Они брали клетку, вживляли ее в тело женщины, запуская, таким образом, беременность.

Первый ребенок, который появился в результате искусственного оплодотворения, оказался неспособным к размножению. Тогда были предприняты еще несколько попыток, поскольку потребность в живой силе только росла.

Так и был выведен человек разумный, пишет ИА «Кулик».

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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