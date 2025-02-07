Информинг » В России » Происшествия » Anchorage Daily News: В небе над Аляской с радаров исчез самолет с 10 людьми на борту

Anchorage Daily News: В небе над Аляской с радаров исчез самолет с 10 людьми на борту

Image 16+
Anchorage Daily News: В небе над Аляской с радаров исчез самолет с 10 людьми на борту
Происшествия / В Мире
Фото из открытых источников

В небе над штатом Аляска с радаров исчез самолет, на борту которого находились десять человек - девять пассажиров и пилот. О происшествии сообщила газета Anchorage Daily News.

По информации источника, борт принадлежит компании Bering Air. Он вылетел из Уналаклита и взял курс на Ном. Во время полета самолет исчез с радаров.

«Самолет Bering Air Caravan, на борту которого находились девять пассажиров и пилот, был объявлен пропавшим в четверг в 16:00 (по местному времени)», — прокомментировали в полиции.

Начались поиски самолета, но сейчас их невозможно расширить в силу неблагоприятных погодных условий и плохой видимости.

Спасатели сейчас пытаются получить последние известные координаты воздушного судна.


Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Anchorage Daily News: В небе над Аляской с радаров исчез самолет с 10 людьми на борту

7-02-2025, 12:13

Британка, пережившая 14-минутную клиническую смерть, очнулась матерью

6-02-2025, 13:25

APP: корабль-призрак сел на мель близ берегов Нью-Джерси

31-01-2025, 11:13

В Москве 34-летний мужчина потерял 20 миллионов рублей из-за круассана

30-01-2025, 14:42

NBC: диспетчер рассказал об огненном шаре, который он увидел в небе над Вашингтоном после столкновения самолета и вертолета

30-01-2025, 12:52

NYT: к месту крушения самолета и вертолета близ Вашингтона в США направили дайверов

30-01-2025, 11:52

СМИ: На борту столкнувшегося в США с вертолетом самолета были российские фигуристы Шишкова и Наумов

30-01-2025, 11:31

40-летний мужчина в походе обжег палец о сковороду и лишился обеих ног

29-01-2025, 13:39

Британская блогерша Наталия Армстронг последовала совету подруги и сожгла кожу в солярии

29-01-2025, 12:26

Падение истребителя F-35 на Аляске в США попало на видео

29-01-2025, 11:32

CPR: в Колорадо на соревнованиях зрителя убили в результате метания молота

28-01-2025, 14:08

В Индии женщина проглотила мобильный телефон и умерла

28-01-2025, 13:32

The Times: Туристы отравились насмерть алкоголем, заказанном в ресторане Вьетнама

27-01-2025, 17:59

В Польше объявленный в розыск мужчина месяцами прятался в стоге сена

25-01-2025, 15:24

Известная украинская блогерша Аннет погибла в ДТП на трассе Харьков — Киев

24-01-2025, 16:19

В Великобритании восьмилетний мальчик ослеп, питаясь наггетсами и сосисками

23-01-2025, 15:04

Пилоты летевшего в Москву самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines увидели НЛО в небе

22-01-2025, 16:25

Рыба Судного дня: В Мексике на пляж выбросило предвещающего катаклизмы живого сельдяного короля

22-01-2025, 10:44

Российские туристы потеряли паспорта в Индии и теперь не могут вернуться домой

21-01-2025, 16:00

Одним ударом молнии в Норвегии убило сразу 300 оленей

21-01-2025, 12:47

Новости партнеров
2023
ru-RU