Anchorage Daily News: В небе над Аляской с радаров исчез самолет с 10 людьми на борту

В небе над штатом Аляска с радаров исчез самолет, на борту которого находились десять человек - девять пассажиров и пилот. О происшествии сообщила газета Anchorage Daily News.

По информации источника, борт принадлежит компании Bering Air. Он вылетел из Уналаклита и взял курс на Ном. Во время полета самолет исчез с радаров.

«Самолет Bering Air Caravan, на борту которого находились девять пассажиров и пилот, был объявлен пропавшим в четверг в 16:00 (по местному времени)», — прокомментировали в полиции.

Начались поиски самолета, но сейчас их невозможно расширить в силу неблагоприятных погодных условий и плохой видимости.

Спасатели сейчас пытаются получить последние известные координаты воздушного судна.



