Найденная в поле дыра привела итальянских археологов в древнюю гробницу

В 2022 году итальянские археологи, работая на север от Рима, случайно наткнулись на странную дыру в возделываемом крестьянами поле. Находка заинтересовала ученых, поэтому они не прошли мимо.

Полость слегка углубили, чтобы попасть внутрь нее. В итоге найденная в поле дыра привела исследователей древности в камерную гробницу с уникальными росписями на стенах.

Находка датируется пятым веком до нашей эры.

Ценность представляет не только сама гробница, но и надписи на ее стенах

Эксперты уже поспешили окрестить их шедеврами этрусского искусства.

На левой стене гробницы нарисованы четверо танцоров - двое мужчин и две женщины. Все вместе они отплясывали под звуки флейты.

Во время раскопок ученым стало понятно, что расписная гробница - не единственная. Они наткнулись на целый некрополь. Ниже была расположена более старая гробница. Но после того, как верхнюю разграбили, она провалилась. В итоге две гробницы как бы слились в одну. Однако стены сохранились, как и надписи на них.

Их сейчас реставрируют, чтобы сохранить тонкий слой пигмента и структурную целостность, пишет дзен-канал «Я - кладоискатель».