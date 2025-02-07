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Океан плещется под толщей песка: Пустыня Такла-Макан скрывает что-то загадочное

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Океан плещется под толщей песка: Пустыня Такла-Макан скрывает что-то загадочное
О разном
Фото из открытых источников

Ученые из Китая во время исследования засушливого региона Такла-Макан обнаружили огромный подземный водоем. И по размером он схож не на озеро, не на море - на целый океан, информирует «МедиаПоток».

Такла-Макан находится на западе Поднебесной, в Таримской впадине между горами Тянь-Шань и Куньлунь.

Наличие водоема размером с океан под песками пустыни исследователи вычислили, обратив внимание на неестественно высокие уровни поглощения углекислого газа. Воздух там кристально чистый. Пробы почвы показали наличие воды.

Предполагается, что под пустыней плещутся триллионы тонн воды

И это в корне меняет представление о пустынях.

В настоящее время ученым надлежит установить природу появления подземного океана. Пока ключевой является версия, что он появился в результате стекания воды с рек и таяния снежных вершин гор Тянь-Шань и Куньлунь.

Ученые предупреждают о том, что невзирая на уникальность, явление таит в себе и риски для людей и природы. В случае если вода поднимется к поверхности, в воздухе может скопиться большое количество углекислого газа. 

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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