Падение астероида на Петербург грозит взрывом в 720 мегатонн и гибелью миллионов: моделирование катастрофы

С пятого по девятого мая состоится Международная конференции по планетарной защите, в рамках которой запланированы специальные учения. Будет «проигран» сценарий падения крупного астероида на Санкт-Петербург, сообщает «Комсомольская правда».

Невзирая на то, что конференция заявлена как международная, большая часть ее участников - из США. Поэтому выбор города, в который гипотетически врежется астероид, настораживает, отмечает издание.

Согласно легенде, астероид учеными был выявлен в июне 2024 года. За ним ведутся наблюдения.

Подсчеты ученых затем показывают, что 24 апреля 2041 года небесное тело столкнется с Землей

Зоной потенциального падения называются несколько городов - Кейптаун, Афины и Петербург. Моделирование показало, что энергия предполагаемого столкновения будет составлять от 50 до 720 мегатонн. Это грозит одномоментной гибелью миллионов граждан.



