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Российский академик высказался о вреде микрочастиц пластика, древесины и бетона

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Российский академик высказался о вреде микрочастиц пластика, древесины и бетона
В России / О разном
Фото из открытых источников

В России в настоящее время активно обсуждается проблема загрязнения окружающей среды микропластиком и его потенциальное воздействие на здоровье человека.

Академик РАН Алексей Хохлов, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ им. Ломоносова, в интервью RT высказал мнение, что частицы микропластика не представляют большей опасности для организма человека, чем микрочастицы таких материалов, как древесина или бетон.

Микропластик, по определению этого ученого, — мелкие фрагменты полимерных материалов, которые современная цивилизация в настоящее время производит в огромнейшем количестве.

Производство пластика стартовало относительно недавно, в 1950-х годах. Сейчас его масштабы действительно можно назвать колоссальными — около 400 млн тонн в год.

Полиэтилен, полипропилен и полиэтилентерефталат, самые распространенные виды пластика, используются для изготовления упаковки и пленки.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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