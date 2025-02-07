Сокровище викингов в Шотландии раскрыло свою тайну

Клад Галлоуэя, обнаруженный в Шотландии в 2014 году, уже более десяти лет по праву считается самым богатым собранием артефактов эпохи викингов, которые когда-либо находили в Британии или Ирландии.

Недавно ученым удалось расшифровать руническую надпись на одном из серебряных нарукавных колец.

Она гласит: «Это богатство общины»

Доктор Мартин Голдберг из Национальных музеев Шотландии уверен, что эта надпись - ключ к разгадке тайны клада. И она на самом делн проста. Найденное сокровище, по его мнению, принадлежало не одному человеку, а большой группе людей, объединенных одной целью.

Надпись на кольце долгое время была загадкой для ученых, пока они не поняли, что последняя руна «F» может означать «богатство» или «собственность», а слово «ЇIGNA» можно интерпретировать как древнеанглийское слово «higna», или «сообщество».

Ученые сейчас осторожно предполагают, что клад Галлоуэя мог принадлежать религиозной общине, которая использовала его для хранения ценностей или для обрядовых целей.

Расшифровка надписи на кольце из клада Галлоуэя — это важное открытие, которое помогает нам лучше понять культуру и историю эпохи викингов.