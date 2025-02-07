Стивен Спилберг неожиданно изменил название своего нового фильма

Всемирно известный режиссер и продюсер Стивен Спилберг неожиданно для всех сменил название своего нового фильма, к съемкам которого приступит вскоре. Об этом сообщило издание World of Reel, передает РИА «Информинг».

Стивен Спилберг является не только режиссером своей новой картины, но и сценаристом

О сюжете и главных героях информации никакой нет. Единственное, что удалось узнать журналистам, что в центре событий будет НЛО (неопознанный летающий объект).

Первым демо-названием фильма было «Блюдо». Спилберг сменил его на «Раскрытие».

Съемки фильма стартуют уже через три недели - 28 февраля. Выход картины на экраны ожидается в мае 2026 года.

В ролях будут заняты Колин Фёрт, Эмили Блант, Джош О’Коннор, Ив Хьюсон, Колман Доминго и Уайатт Расселл.