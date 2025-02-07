Священник РПЦ назвал Петербург «гнездилищем несчастий страны» и самым «нерусским городом»

В Сети разгорается скандал, а жители Северной столицы страны выплескивают свое возмущение, просмотрев видео, на котором священник называет Петербургом «самым нерусским городом». Более того, по его версии, это «гнездилище несчастий страны».

Петербург как Манхэттен?

«Петербург — это самый нерусский город. Все города русские вырастали, знаете, как на луковице лушпайки растут. А Петербург весь под линейку построен, как Манхэттен. Он стал гнездилищем всех несчастий нашей страны. Это город трёх революций, это город цареубийц, это город террористов, - приводит слова священника «Вечерний Петербург». - Революции, великая чистка, голод, блокады и всё остальное вынес на себе этот несчастный город, который родил все наши революционные несчастья»

В описании видео нет информации о священнике, который толкнул такую речь. Есть лишь примечание, что это служитель РПЦ. Учитывая, что информация об ораторе не раскрыта, вполне можно было бы допустить, что завирусившийся ролик - состряпанный врагами РФ фейк.

Но СМИ выяснили, что видео реальное. Агентство «Лента» заявляет , что «нерусским городом» Петербург назвал протоиерей Андрей Ткачев.

В епархии уже отреагировали на ролик с проповедью и посоветовали священнику разделять «русский народ и загнивающую интеллигенцию».