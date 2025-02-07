Священник РПЦ назвал Петербург «гнездилищем несчастий страны» и самым «нерусским городом»

В Сети разгорается скандал, а жители Северной столицы страны выплескивают свое возмущение, просмотрев видео, на котором священник называет Петербургом «самым нерусским городом». Более того, по его версии, это «гнездилище несчастий страны».
Петербург как Манхэттен?
В описании видео нет информации о священнике, который толкнул такую речь. Есть лишь примечание, что это служитель РПЦ. Учитывая, что информация об ораторе не раскрыта, вполне можно было бы допустить, что завирусившийся ролик - состряпанный врагами РФ фейк.
Но СМИ выяснили, что видео реальное. Агентство «Лента» заявляет, что «нерусским городом» Петербург назвал протоиерей Андрей Ткачев.
В епархии уже отреагировали на ролик с проповедью и посоветовали священнику разделять «русский народ и загнивающую интеллигенцию».