Термокарстовые озера Китая усиливают глобальное потепление

Термокарстовые озера образуются в результате таяния вечной мерзлоты на заболоченных лугах.

Ученые выяснили, что расположенные на территории Китая существенно влияют на атмосферу, усиливая глобальное потепление.

Исследования показали, что именно эти озера являются мощным источником выбросов метана

Этот парниковый газ обладает гораздо более сильным согревающим эффектом, нежели углекислый газ.

Российские и китайские ученые во время совместного исследования попытались выяснить, как растительность, окружающая озера, влияет на формирование микроорганизмов, ответственных за разложение органического вещества и, как следствие, за выбросы парниковых газов.

В результате они выявили больший поток углерода микробной биомассы почвы. Речь об озерах с типом растительности «заболоченный луг».

При таком потоке создаются благоприятные услович для развития производящих метан микробов (метаногенов).

Полученные результаты чрезвычайно важны, поскольку они будут использованы исследователями при разработке комплекса мер для замедления глобального потепления на планете, передает ТАСС.

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