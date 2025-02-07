В Австралии вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО

В Австралии ученым Квинслендского университета впервые удалось вырастить эмбрион кенгуру посредством ЭКО.

Это большой прорыв для страны. Экстракорпоральное оплодотворение поможет сохранить виды сумчатых, которые оказались на грани исчезновения, передает телеканал ABC.

И речь не только о кенгуру, но также о коалах, тасманийских дьяволах, северных волосатоносых вомбатах и опоссумах Ледбитера.

Во время эксперимента ученые прибегли к методике интрацитоплазматической инъекции

В частности, вооружившись микроманипуляторами, они ввели сперматозоиды в яйцеклетку.

По словам ведущего исследователя Андреса Гамбини, эмбрион может оставаться в анабиозе в утробе самки до нескольких месяцев, а развиваться начнет только тогда, когда условия окружающей среды будут благоприятными для этого.