Врачи взбунтовались и пришли к офису Роспотребнадзора

Сегодня, 12:50

Ольга Громова

0

Image 16+
Врачи взбунтовались и пришли к офису Роспотребнадзора

Российские врачи взбунтовались против усиливающегося "ковидобесия" и собрались у офиса Роспотребнадзора, чтобы призвать к ответу главу ведомства Анну Попову. Однако, как пишет «Царьград», пообщаться с ней медикам не удалось - «чиновники выдвинули вместо неё обычную "пешку" в виде кадровички».

По информации телеканала, в Москву из регионов прибыли около сотни членов «Независимой ассоциации врачей» и «Лиги защитников пациентов» с намерением обсудить шаги властей в борьбе с коронавирусом.


Эти люди выступают против массовой вакцинации (в безопасности вакцины они сомневаются) и поголовного ношения защитных масок. По их мнению, меры, навязываемые Роспотребнадзором, несут больше вреда, чем пользы.

«Мы требуем предоставить отчет о вашей деятельности. На основании каких научных фактов вы принимаете ваши решения – либо вы некомпетентны, либо вы делаете это специально», - требования к Роспотребнадзору озвучила глава общественной организации «Независимая ассоциация врачей» Алина Лушавина.

Встретиться с Анной Поповой у медиков не вышло. Вместо нее к ним спустилась начальник кадрового отдела. Разумеется, она не смогла ответить ни на один из заданных вопросов.

Врачи в этой связи обратились в Генпрокуратуру с жалобой на Роспотребнадзор.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Врачи взбунтовались и пришли к офису Роспотребнадзора

Сегодня, 12:50

Очевидцы сняли голых мужчин в окнах здания правительства Удмуртии

25-12-2020, 20:15

Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах в 2021 году

24-12-2020, 14:30

Россия восстановила закрытую со времен СССР оружейную лабораторию

24-12-2020, 11:55

Вирусолог предрек России окончание пандемии коронавируса в 2022 году

23-12-2020, 13:30

России предрекают новые изменения налогов

22-12-2020, 11:10

Webbankir: большинство россиян устроила бы пенсия в размере 30–45 тысяч рублей

21-12-2020, 12:15

В РФПИ ожидают высокой эффективности от комбинации вакцин «Спутника V» с AstraZeneca

18-12-2020, 01:00

Эзотерики перечислили подарки, которые категорически нельзя дарить на Новый год

17-12-2020, 18:25

Путин заявил, что Эрдоган всегда держит слово

17-12-2020, 16:00

Расшифровано пророчество Ванги на 22 декабря 2020 года

16-12-2020, 15:45

«Единая Россия» придумала новый механизм начисления пенсий инвалидам

15-12-2020, 17:05

Власти России намерены замораживать цены на продукты

14-12-2020, 18:10

ПФР рассказал о новом способе обмана пенсионеров

10-12-2020, 17:10

С 1 января в России прекращается действие ряда льгот

2-12-2020, 13:40

В проблемах новой пенсионной реформы обвинили россиян и их доходы

30-11-2020, 14:55

Свыше 60 тысяч студентов получат выплаты в 10 тысяч рублей за борьбу с пандемией

28-11-2020, 18:50

Генерал: Пашинян психически болен, он не имеет представления о войне

28-11-2020, 11:15

Женщинам могут разрешить забрать маткапитал из накопительной пенсии

24-11-2020, 10:20

Десятки врачей свердловской больницы жалуются на снижение зарплаты в три раза

21-11-2020, 10:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров