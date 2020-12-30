Врачи взбунтовались и пришли к офису Роспотребнадзора

Российские врачи взбунтовались против усиливающегося "ковидобесия" и собрались у офиса Роспотребнадзора, чтобы призвать к ответу главу ведомства Анну Попову. Однако, как пишет «Царьград» , пообщаться с ней медикам не удалось - «чиновники выдвинули вместо неё обычную "пешку" в виде кадровички».

По информации телеканала, в Москву из регионов прибыли около сотни членов «Независимой ассоциации врачей» и «Лиги защитников пациентов» с намерением обсудить шаги властей в борьбе с коронавирусом.

Эти люди выступают против массовой вакцинации (в безопасности вакцины они сомневаются) и поголовного ношения защитных масок. По их мнению, меры, навязываемые Роспотребнадзором, несут больше вреда, чем пользы.

«Мы требуем предоставить отчет о вашей деятельности. На основании каких научных фактов вы принимаете ваши решения – либо вы некомпетентны, либо вы делаете это специально», - требования к Роспотребнадзору озвучила глава общественной организации «Независимая ассоциация врачей» Алина Лушавина.

Встретиться с Анной Поповой у медиков не вышло. Вместо нее к ним спустилась начальник кадрового отдела. Разумеется, она не смогла ответить ни на один из заданных вопросов.

Врачи в этой связи обратились в Генпрокуратуру с жалобой на Роспотребнадзор.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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