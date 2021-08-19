В Нидерландах банки начали блокировать счета противников вакцинации от COVID-19

Image 16+
В Нидерландах банки начали блокировать счета противников вакцинации от COVID-19
В Мире

Счета не менее восьми влиятельных организаций, которые в Нидерландах выступают против вакцинации от коронавируса COVID-19, были заблокированы банками и платежными сервисами. Как сообщает газета NRC Handelsblad, с подобной блокировкой уже столкнулась протестная группа Viruswaarheid, издательства De Blauwe Tijger и евангелиста Яапа Дилемана.


Отмечается, что банки блокировку счетов противников вакцинации рассматривают как меру по борьбе с экстремизмом. В списке кредитных организаций, которые отличились подобным, ING, Triodos Bank, Rabobank и платежная платформа Mollie.

Rabobank в своем комментарии NRC объявил, что больше не будет принимать клиентов, которые занимаются распространением теорий заговора о вакцинах и тиражируют другую дезинформацию.

Как поясняют финансисты, к таким мерам они вынуждены прибегнуть потому, что приверженцы теорий заговора нарушают закон и вредят обществу.

Пострадавшие компании и организации уже объявили себя жертвами и настаивают на том, что блокировка - это «дискриминация несогласных».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Нидерландах банки начали блокировать счета противников вакцинации от COVID-19

Сегодня, 15:30

Ученые: к появлению нового штамма COVID-19 могут привести запасы вакцин в странах

Вчера, 22:35

Французские ученые заявили, что вакцинация при штамме «дельта» усилит COVID-19

Вчера, 20:00

В мире отмечен резкий рост зараженных штаммом «дельта

Вчера, 14:50

Издание The Sun: сервис Google заретушировал «таинственный» российский остров, вызвав подозрения

Вчера, 13:55

В Германии заявили, что десятую часть вакцин придется выкинуть из-за нежелания немцев прививаться

Вчера, 09:45

В Германии заявили, что, возможно, от вакцины против COVID-19 умерло гораздо больше людей

Вчера, 07:35

В Сингапуре жителям за осложнения после прививки от COVID-19 выплатили $576 тысяч

17-08-2021, 17:20

Американцы обвинили Россию в морском браконьерстве

16-08-2021, 11:25

Чехия продолжает покупать оружие у РФ после публичной критики в адрес Кремля

15-08-2021, 20:30

Профессор Огорек: коронавирус недостаточно опасен для обязательной вакцинации

15-08-2021, 19:00

Вирусолог Лопес Герреро: идею ревакцинации продвигают фармацевтические компании

15-08-2021, 15:50

Politico: Потраченные США на афганскую армию 88 млрд долларов превратились в пыль

15-08-2021, 10:00

На вакцинированных израильтян приходится 53% ежедневных случаев заражения коронавирусом

15-08-2021, 10:00

Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации

14-08-2021, 17:10

Сивков: поражение США в Афганистане исключает «ловушки» для РФ

14-08-2021, 14:55

Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет

14-08-2021, 14:50

Ученые призвали богатые страны отказаться от третьей дозы вакцины от коронавируса

14-08-2021, 11:40

National Interest: К Третьей мировой войне приведет сговор России и Китая

13-08-2021, 12:45

Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России

13-08-2021, 09:35

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Эпидемиолог Гундаров: вакцинацию следует остановить
  • 17-08-2021, 12:05

Эпидемиолог Гундаров: вакцинацию следует остановить

Эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров на канале «Студия Рубеж» рассказал о том, что его коллеги изучили официальные данные

Израильский врач Борис Бриль рассказал о бесполезных лекарствах для лечения коронавируса
  • 17-08-2021, 19:05

Израильский врач Борис Бриль рассказал о бесполезных лекарствах для лечения коронавируса

Препараты, эффективность которых в лечении коронавируса не доказана, в России можно купить без рецепта и даже без назначения врача, просто по совету

Минздрав Великобритании заявил, что переболевшим коронавирусом нет необходимости вакцинироваться
  • 17-08-2021, 11:25

Минздрав Великобритании заявил, что переболевшим коронавирусом нет необходимости вакцинироваться

В Великобритании заявили о том, что переболевшим коронавирусом нет необходимости вакцинироваться. Служба общественного здравоохранения Англии и

Патологоанатом: Тайна коронавируса не в том, почему от него умирают, а почему выздоравливают
  • 17-08-2021, 09:05

Патологоанатом: Тайна коронавируса не в том, почему от него умирают, а почему выздоравливают

Морфология смерти от дельта-штамма коронавируса еще до конца не изучена. Об этом рассказал ученый-патоморфолог из Центра Алмазова Всеволод Цинзерлин.

Доктор Мясников заявил, что постковидный синдром приводит к раку
  • 17-08-2021, 09:20

Доктор Мясников заявил, что постковидный синдром приводит к раку

О развитии рака после коронавируса рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что действительно постковидный синдром может

Эпидемиолог о вакцинации: «Это бег на короткую дистанцию»
  • Вчера, 09:15

Эпидемиолог о вакцинации: «Это бег на короткую дистанцию»

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ Михаил Чумаков напомнил о необходимости вакцинации. Он подчеркнул, что вред от антипрививочников вылился

Новости партнеров
Новости партнеров
В Германии заявили, что десятую часть вакцин придется выкинуть из-за нежелания немцев прививаться
  • Вчера, 09:45

В Германии заявили, что десятую часть вакцин придется выкинуть из-за нежелания немцев прививаться

Немцы все меньше желают прививаться от коронавируса. Падение спроса на прививки приведет к тому, что невостребованными останутся миллионы доз вакцин.

29% россиян перестала обращаться к медикам при проблемах со здоровьем
  • Сегодня, 08:15

29% россиян перестала обращаться к медикам при проблемах со здоровьем

Росстат сообщил, что сознательно отказались обращаться к врачам в 2020 году 29% россиян. Об этом говорится в ежегодном отчете «Комплексное наблюдение

Французские ученые заявили, что вакцинация при штамме «дельта» усилит COVID-19
  • Вчера, 20:00

Французские ученые заявили, что вакцинация при штамме «дельта» усилит COVID-19

Об антителозависимом усилении коронавируса в результате вакцинации в условиях распространения штамма «дельта» предупредила группа ученых из Франции -

Журналистка Инга Ланская раскритиковала запись в поликлинику в Москве
  • Вчера, 22:25

Журналистка Инга Ланская раскритиковала запись в поликлинику в Москве

Собкор Общественной службы новостей Инга Ланская на собственном опыте убедилась, как сложно получить помощь от работников государственной медицины