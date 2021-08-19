В Нидерландах банки начали блокировать счета противников вакцинации от COVID-19

Счета не менее восьми влиятельных организаций, которые в Нидерландах выступают против вакцинации от коронавируса COVID-19, были заблокированы банками и платежными сервисами. Как сообщает газета NRC Handelsblad, с подобной блокировкой уже столкнулась протестная группа Viruswaarheid, издательства De Blauwe Tijger и евангелиста Яапа Дилемана.

Отмечается, что банки блокировку счетов противников вакцинации рассматривают как меру по борьбе с экстремизмом. В списке кредитных организаций, которые отличились подобным, ING, Triodos Bank, Rabobank и платежная платформа Mollie.

Rabobank в своем комментарии NRC объявил, что больше не будет принимать клиентов, которые занимаются распространением теорий заговора о вакцинах и тиражируют другую дезинформацию.

Как поясняют финансисты, к таким мерам они вынуждены прибегнуть потому, что приверженцы теорий заговора нарушают закон и вредят обществу.

Пострадавшие компании и организации уже объявили себя жертвами и настаивают на том, что блокировка - это «дискриминация несогласных».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей