75-летняя Клара Новикова призналась, что не скучает по Украине

Клара Новикова решила пролить свет на то, почему она решила выбрать для жизни не родной Киев, а Москву. Как призналась в шоу «Эмпатия Манучи» 75-летняя артистка, она совершенно не скучает по Украине.

Новикова родилась в украиснкой столице, хотя известность получила в РФ. Как говорит сама юмористка, за долгие годы она привыкла к московскому темпу жизни, поэтому не планирует уездать назад.

«Приехала я в Россию на один из музыкальных конкурсов. Тогда я получила первую премию и меня пригласили в столицу. Я была безумно счастлива. Не представляю своей жизни без Москвы. Раньше я скучала по Киеву, но потом полюбила эту московскую суету», — рассказала Новикова.

Для справки: Клара Новикова —это известная советская и российская актриса, юморист, певица и телеведущая. Народная артистка РФ также является членом общественного совета еврейского конгресса России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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