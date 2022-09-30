Лера Кудрявцева опубликовала видео времяпровождения с супругом Валерии Иосифом Пригожиным

В середине сентября в телепрограмме «Звезды сошлись» появилось новое лицо. Иосиф Пригожин стал соведущим Леры Кудрявцевой.

Примечательно, но раньше у музыкального продюсера не было опыта работы на телевидении в таком формате. После уговоров супруг Валерии согласился на новую должность.

В личном блоге Лера поделилась с поклонниками тем, как она с продюсером проводит свободное время в перерывах между съемками. Как можно увидеть, ведущие реалити-проекта задерживаются допоздна на телеканале, поэтому часто ужинают в гримерке.

При этом Пригожин чувствует себя непринужденно и весело в такой атмосфере. Судя по всему, он быстро нашел общий язык не только со звездной блондинкой, но и со всеми членами съемочной группы.