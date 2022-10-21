«Заукраинца» Семена Слепакова больше не любят в его родном Пятигорске

Полиция Ставропольского края в настоящее время ищет людей, которые накануне в Пятигорске разбили именную табличку «звезды» «Comedy Club». Уроженец Пятигорская Семен Слепаков установил в свою честь табличку на Аллее Победы.

До начала СВО автор любимых невзыскательной публикой песен под гитару считался человеком-символом Пятигорска. Он являлся фаворитом у городских властей.

В марте 2022 года комик решил эмигрировать в Израиль. В Тель-Авив он перевез всю свою семью, даже 92-летнюю бабушку. Отъезд Семена за границу — типичная для многих известных «заукраинских» артистов эмиграция из РФ.

Примечательно, что на корпоративах и концертах в Израиле Слепаков просит от 3-х до 7-ми тысяч рублей за один билет. Комик говорит, что выступает в стране практически задаром. При этом в России юморист был одним из самых дорогостоящих шоуменов. За свое выступление на корпоративе, которое длится 40 минут, он однажды даже потребовал 30 тысяч евро.