StarHit.ru: Перечислены пять сериалов, которые затягивают не хуже «Отчаянных домохозяек»

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StarHit.ru: Перечислены пять сериалов, которые затягивают не хуже «Отчаянных домохозяек»
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Фото из открытых источников

Телесериал «Отчаянные домохозяйки» вышел на экраны 20 лет назад, но он до сих пор увлекает зрителей всего мира. StarHit.ru составил список из пяти сериалов, которые не оставят вас равнодушными.

«Почему женщины убивают»

Если вы являетесь фанатом трагикомедии, то этот фильм станет одним из самых любимых. Над проектом работал создатель сериала  «Отчаянные домохозяйки» Марк Черри, значит юмор и детективная составляющая точно обеспечены.

«Милые обманщицы»

Молодежная драма захватила зрителей всего мира. Киностудии снимают многочисленные спин-оффы. Оригинальная версия сериала рассказывает о 4-х девушках, которых связывала дружба.

«Город хищниц»

Остроумный, легкий сериал с Кортни Кокс в главной роли продлили на шесть сезонов из-за животрепещущей темы — как найти свою вторую половинку после расставания.

«Большая маленькая ложь»

Поклонникам полюбился этот сериал и они очень надеялись, что он получит продолжение, но в минувшем году от сердечного приступа умер его режиссер Жан-Марк Валле.

«Коварные горничные»

Еще один проект создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри. Правда, уже менее успешный. Он вышел через год после самой нашумевшей работы сценариста, но собрал смешанные отзывы. Впрочем, драма напоминает «Отчаянных…», поэтому способна увлечь зрителя.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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