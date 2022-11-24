Уехавшая из России народная артистка РФ Чулпан Хаматова признана актрисой года в Латвии

Чулпан Хаматова, народная артистка РФ, с гордостью сообщила о том, что стала актрисой года в Латвии, куда она переехала с детьми после начала спецоперации.

По этому поводу язвительно высказались знаменитые персоны. К примеру, Руслан Осташко решил высказатся о новой награде уехавшей из России Хаматовой. Телеведущий считает, что Чулпан удостоилась премии только из-за того, что в течение восьми месяцев активно критикует свою родину.

"Латыши состряпали наспех политизированные номинации и решили наградить ту, которая проходила мимо. О театральных талантах и востребованности номинация не говорит, зато кричит о русофобском статусе обладательницы. Это как звание "Мисс Вселенная". полученное от мамы. Приятно, а в магазине не принимают", - сообщил он.

