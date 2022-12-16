Николай Цискаридзе: «Карьеры среди крыс мне никогда не хотелось»

Прапорщик медицинской службы Екатерина Иванова и ее коллега, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко рассказали изданию МК о своем участии в
В Екатеринбурге 8 декабря 2022 года состоялось прощание с погибшим в СВО военнослужащим на Украине. Владимир Зубкевич являлся сотрудником АО
Настоятель Свято-Тихвинского собора города Лисичанска Андрей Павленко возвращен из украинского плена. Военкоры первыми встретили протоиерея. Как
Имя Юлии Самойловой было у всех на слуху в 2017-2018 годах, когда талантливая девушка на инвалидной коляске представляла Россию на международном
Три недели назад в семье певицы Славы (Анастасии Славенской) случилось радостное событие. Ее 23-летняя дочь Саша Морозова вышла замуж. Девушка долго
Сергей Лазарев показал в соцсети, как сейчас проходят съемки шоу «Новогодняя Маска + Аватар». Певец входит в состав жюри и решил подшутить над
После прямой линии губернатора Александра Беглова глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев встретился с жителями Адмиралтейского района, которые
Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли отозвалась на постыдный пост Елизаветы Гырдымовой (известная под сценическим псевдонимом
У России возникли проблемы с нехваткой работников ВПК. Об этом пишет издание 19FortyFiv, передает «Военное дело». По мнению западных аналитиков, уже
Авторы телеграм-канала «Взгляд с Востока» прокомментировали ситуацию, сложившуюся в Петербурге с невозможностью захоронения героя СВО, бойца ЧВК
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