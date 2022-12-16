Николай Цискаридзе: «Карьеры среди крыс мне никогда не хотелось»

Премьер Большого театра, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе пообщался с журналистами МК. Народный артист России рассказал о работе в театре и о том, какие, по его мнению, там люди находятся.

Несмотря на то что меня мама запугивала, я своим путем пошел. Она допустила ошибку. Ей нужно было завести меня за кулисы, показать. Мне казалось, что там настоящая жизнь, а то, чем занимаемся по ту сторону рампы, — обыденность и глупость. Оказалось, в закулисье живут не какие-то фантастические существа, а сплошные сволочи. Там клубок интриг, однако осознание пришло гораздо позже...

...Особенно у меня вызывают жалость фейковые народные артисты. Они пресмыкались всю жизнь, отбирали у кого-то роли и интриговали, выпросили звание. Они, как и я, народные артисты, но их не знают соседи по подъезду. Это трагедия. Некоторые из них работают в Большом театре. По 60 лет они держатся за кресло, предают, продают, занимаются интрижками...

...В прошлом году я зашел в Большой театр, там у подобного человека юбилей. Ему подали юбилей, сделали буклетик на четыре листика. Он же держится за Большой театр, ему 80 лет, но он все равно держится. Помню, стоял за кулисами и думал, что никто из тех, кто в зале, этого человека не знает, ини не знают, чей юбилей справляют. Главное, ученики, которые тоже вышли на сцену, один хуже другого. Это жалкая жизнь, она — не для меня. Карьеры среди крыс мне никогда не хотелось.