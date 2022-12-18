Ксения Собчак заявила, что Дмитрия Рогозина затравили за патриотическую песню «Сарматушка»

Ксения Собчак заявила, что Дмитрий Рогозин удалил сообщение в соцсетях о том, что является одним из авторов патриотической композиции "Сарматушка". Об этом журналистка написала в Telegram-канале.

Упомянем, что песня "Сарматушка" написана экс-главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным в соавторстве с артистом Денисом Майдановым. Ко Дню Ракетных войск стратегического назначения певец выпустил видеоклип на патриотический хит. Рогозин в микроблоге сообщил, как он писал текст. Ксения увидела, что через некоторое время он удалил посты о "Сарматушке".

Как предположила Собчак, автора попросту "затравили".

"Ой, а что случилось? Почему Дмитрий Рагозин удалил твит, где признался в авторстве новой великой нетленки? Кто же теперь будет охлаждать пыл, воспоёт сарматушки? Человека затравили, что с вами делать? Он канал еще скоро удалит", - написала ведущая.

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