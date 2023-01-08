Стало известно, как сложилась судьба звезды рекламы и журнала «Ералаш» Никиты Слепченкова

Лицо Никиты Слепченкова всем россиянам хорошо знакомо. В четыре года, будучи маленьким мальчиком, он начал сниматься в известном советском киножурнале "Ералаш". Однако широкую известность юному дарованию принесли съемки в популярных рекламных роликах.

Зрители могли увидеть его в рекламе каши "Быстров", йогурта "Danone", бульонных кубиков "Maggie" и других. В девять лет Никита впервые себя попробовал в кино. Тогда юный актер появился в биографической кинодраме "Маска и душа".

Затем в жизни Слепченкова было еще несколько небольших ролей в сериалах и лентах. Позже Никита пропал с экранов. Как удалось выяснить, он решил прекратить съемки в кино, однако не распрощался с искусством.

Сейчас артист, которому в августе исполнилось 29 лет, работает в Департаменте государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта России.