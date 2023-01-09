Станислав Садальский не приехал на спектакль в Калугу после пропажи Кравченко

В Калуге разразился громкий скандал из-за замены спектакля с актером Станиславом Садальским. В минувшую субботу, 7 января, калужане пришли на представление «Гвоздь Сезона», но в итоге были вынуждены смотреть «Женихи». Предупредили о замене только перед началом театрального действия.

Причиной замены стало то, что в Калугу Садальский не приехал. Чтобы не испортить зрителям рождественское настроение было решено показать комедию «Женихи». Вместе с Татьяной Кравченко на сцену вышел Александр Панкратов-Чёрный, который изменил свой рабочий график и срочно приехал. Но даже это вызвало недовольство местных жителей.

В последние дни также разразился скандал с участием актеров. Станислав заявил, что на выступление в Петербург Кравченко не приехала из-за того, что она пребывает в состоянии алкогольного опьянения. Артистка не выходила ни с кем на связь. В постановке её пришлось заменить на другую актрису.

Концертное агентство «Звездный дождь» подобные заявления опровергло. Со 2 января Татьяна находится на гастролях в Твери, Владимире, Калуге.