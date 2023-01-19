Yandex.RTB

Юрий Бардаш высказался об Александре Ревве: «Все есть, живет как хочет. Забыл, что он человек»

Image 16+
Юрий Бардаш высказался об Александре Ревве: «Все есть, живет как хочет. Забыл, что он человек»
Новости / Знаменитости
Фото из открытых источников

Александр Ревва осенью выпустил видео на хит «Красивое тело». В клипе артист в шуточной манере демонстрирует публике физическую форму. Ролик набрал тысячи положительных откликов, однако нашлись те, кто посчитал его совершенно неуместным.

В числе тех, кто отозвался о видеоклипе шоумена негативно, был Юрий Бардаш. Лидер группы «Грибы» уверен, что сейчас совсем не то время для шуток. Музыкант напомнил Александре о его происхождении.  

«Ревва — уроженец Донецка. Все есть у него, 35 домов, живу как хочу. Кайфую, я жизнь эту сделал… в этот самый момент забываешь, что ты человек. Так же, как забыл, находясь в Киеве. Таких, как Саша, дофига. Почему к нему пристал, да потому что он сам из Донецка, помнит свой народ. Ну ладно, молчишь, однако выпускаешь „Красивое тело“! Я вижу грустные глаза, я вижу, что на самом деле, в нем сейчас другое. История о том, что людям нравится, как я двигаюсь, прикольная, хотя не сейчас», — сказал Бардаш.


Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Юрий Бардаш высказался об Александре Ревве: «Все есть, живет как хочет. Забыл, что он человек»

Сегодня, 14:03

"Они погибли бы героями": Пригожин рассказал о судьбе "навальнообразных" под его крылом

21-12-2022, 20:01

«Мы – это американский Госдеп»: Пригожин назвал истинных разорителей африканских стран

15-12-2022, 23:29

Мультфильм «Мойдодыр» ужаснул и вызвал настоящую панику у напуганных иностранцев

24-07-2022, 09:13

Губернатор Петербурга дал поручение усилить контроль за безопасностью водоёмов

25-02-2022, 00:58

Старшеклассники Петербурга уходят на дистант до середины февраля

31-01-2022, 15:53

20 заведений общепита закрыли в Петербурге по результатам ночного рейда

22-01-2022, 16:13

В Турции курить на улицах и остановках запретили из-за коронавируса

13-11-2020, 11:35

Критикам не понравилась новая «Малефисента»

12-11-2020, 23:13

Астролог Глоба рассказала, для каких знаков Зодиака весь 2021 год пройдет белой полосой

25-10-2020, 00:19

Астролог рассказала, когда проводить уборку по лунному календарю для привлечения денег и чистоты

18-10-2020, 22:47

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет с деньгами в конце октября 2020 года

16-10-2020, 21:08

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые делают других людей несчастными

12-10-2020, 23:10

Астролог Василиса Володина рассказала, как планеты влияют на коронавирус

11-10-2020, 18:22

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые во второй половине октября могут влезть в долги

8-10-2020, 11:03

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые перестанут быть одинокими во второй половине октября 2020 года

7-10-2020, 23:25

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых есть все шансы разбогатеть в октябре

4-10-2020, 11:41

Астрологи рассказали, какие болезни будут подстерегать знаки Зодиака в октябре 2020 года

30-09-2020, 23:57

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые в октябре 2020 года могут встретить любовь своей жизни

29-09-2020, 23:04

Астрологи назвали 5 знаков зодиака, которым октябрь принесет удачу

28-09-2020, 23:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
E1.RU: жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые сейчас не найти в аптеках города
  • 17-01-2023, 12:53

E1.RU: жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые сейчас не найти в аптеках города

С лекарствами в последний год происходит серьезная неразбериха. Из-за валютных скачков и постоянно меняющейся политической обстановки практически все

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Фанисом Хусаиновым, который угнал БТР у ВСУ
  • 17-01-2023, 22:56

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Фанисом Хусаиновым, который угнал БТР у ВСУ

В селе Верхние Татышлы (Татышлинский район, Башкирия) прошла церемония прощания с младшим сержантом Фанисом Хусаиновым. Доброволейц погиб при

На празднование Нового 2023 года Смольный потратил на 256 миллионов больше, чем в прошлый раз – активисты
  • 17-01-2023, 11:15

На празднование Нового 2023 года Смольный потратил на 256 миллионов больше, чем в прошлый раз – активисты

На празднование нового, 2023 года, администрация губернатора Петербурга Александра Беглова потратила 736 миллионов рублей, хотя еще год назад на эти

Российская певица Монеточка выступила на концерте в Литве, где поддержала народ Украины
  • Вчера, 09:33

Российская певица Монеточка выступила на концерте в Литве, где поддержала народ Украины

Певица Монеточка (настояще имя Елизавета Гырдымова) поддержала Украину, выкрикивая лозунги на одном из своих концертов в Литве. Видеоролик с места

Уволенному из МХТ Дмитрию Назарову нашли замену в постановке «Мастер и Маргарита»
  • 16-01-2023, 18:42

Уволенному из МХТ Дмитрию Назарову нашли замену в постановке «Мастер и Маргарита»

Уволенный из МХТ ( Московский Художественный театр ) имени Чехова актер Дмитрий Назаров больше не выступит в спектакле «Мастер и Маргарита». Стало

Юрий Батурин подтвердил сильное ухудшение состояния здоровья фигуриста Романа Костомарова
  • Вчера, 11:34

Юрий Батурин подтвердил сильное ухудшение состояния здоровья фигуриста Романа Костомарова

Актер Юрий Батурин во время своей последней беседы с поклонниками в социальной сети подтвердил то, что состояние госпитализированного фигуриста

Новости партнеров
Новости партнеров
«18 января придет ужас, которого не было с 1942 года». Стало известно, что начнется
  • 17-01-2023, 22:32

«18 января придет ужас, которого не было с 1942 года». Стало известно, что начнется

Синоптики предупреждают, что с 18 января в России начнется ужас, которого не было еще с 1942 года. Метеорологи отмечают, что климатические перемены

Станцию метро «Сенная площадь» ждет капитальный ремонт эскалаторов, а петербуржцев – новый коллапс?
  • Вчера, 15:48

Станцию метро «Сенная площадь» ждет капитальный ремонт эскалаторов, а петербуржцев – новый коллапс?

Эскалаторы на станции «Сенная площадь» ожидают капитального ремонта. ГАТИ уточняет, что это напрямую повлияет на пропускную способность вестибюля.

Политолог Ищенко выразил мнение о целях внешней политики Польши
  • 16-01-2023, 18:18

Политолог Ищенко выразил мнение о целях внешней политики Польши

Политолог Ищенко выразил мнение о целях, которые стремятся достигнуть польские политические власти в украинском кризисе. По его мнению, нынешнее

В Пентагоне США признали потребность Украины в оружии, способном поражать цели в регионах России
  • 17-01-2023, 09:18

В Пентагоне США признали потребность Украины в оружии, способном поражать цели в регионах России

В Пентагоне все больше говорят о том, что Украине необходимо поставить оружие, которое могло бы поражать цели далеко за линией фронта. О том, что