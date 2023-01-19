Юрий Бардаш высказался об Александре Ревве: «Все есть, живет как хочет. Забыл, что он человек»

Александр Ревва осенью выпустил видео на хит «Красивое тело». В клипе артист в шуточной манере демонстрирует публике физическую форму. Ролик набрал тысячи положительных откликов, однако нашлись те, кто посчитал его совершенно неуместным.

В числе тех, кто отозвался о видеоклипе шоумена негативно, был Юрий Бардаш. Лидер группы «Грибы» уверен, что сейчас совсем не то время для шуток. Музыкант напомнил Александре о его происхождении.

«Ревва — уроженец Донецка. Все есть у него, 35 домов, живу как хочу. Кайфую, я жизнь эту сделал… в этот самый момент забываешь, что ты человек. Так же, как забыл, находясь в Киеве. Таких, как Саша, дофига. Почему к нему пристал, да потому что он сам из Донецка, помнит свой народ. Ну ладно, молчишь, однако выпускаешь „Красивое тело“! Я вижу грустные глаза, я вижу, что на самом деле, в нем сейчас другое. История о том, что людям нравится, как я двигаюсь, прикольная, хотя не сейчас», — сказал Бардаш.



