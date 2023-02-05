Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна восхитила всех своей фигурой и изменившимся голосом

Дочь Марии Шукшиной восхитила своими формами телеведущую шоу «Секрет на миллион» Леру Кудрявцеву. Сейчас Анна Трегубенко весит более 90 килограммов. Однако девушку, похоже, не смущают подобные цифры на весах.

Звездная наследница довольна полученными результатами, однако призналась, что впереди ее ждет работа над своим телом, поскольку она хочет попасть в список лучших бодибилдеров. За последние годы Анне удалось набрать более 30 килограммов.

"Мне с детства нравились женщины, у которых были большие ноги и широкая спина. Выглядит это по-мужски, но сущность у меня женская, характер мужской. Я очень сильно себя полюбила. Вижу мечту в зеркале, а меня разрывает. Я с собой в гармонии.

Кудрявцева была поражена фигурой Анны. Как отметила блондинка, мышцы девушки как камень. Лера обратила внимание на то, что голос дочери Шукшиной тоже изменился.