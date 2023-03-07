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Создатели сериала «Ведьмак» раскрыли некоторые факты о 3 сезоне

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Создатели сериала «Ведьмак» раскрыли некоторые факты о 3 сезоне
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Фото из открытых источников

3 сезон всемирно известного сериала "Ведьмак" от Netflix находится в производстве. Но супервайзер по визуальным эффектам Себастьян Франкер, а также продюсер Грэм Маршалл расскрыли некоторые интересные факты о ленте.

Стало известно, в новом сезоне зрители увидят новых, невиданных ранее монстров, много магии и другие занимательные вещи. Из завления Франкера и Маршалла следует, что одно чудовище будет большое, а второе - немного поменьше. По словам создателей сериала, они попытаются приблизить фильм к оригиналу - книге Анджея Сапковского.

Романы Сапковского Маршалл назвал «путеводителем по Вселенной, а не ее Библией», добавив, что телесериал удален как от книг, так и от игр. Именно благодаря этому авторы картины смогут «исследовать сюжеты, локации», что дает небывалую творческую свободу.

Добавим, что четвертым сезоном фильма «Ведьмак» его авторы еще не занимались.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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