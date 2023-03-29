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Это точно один и тот же человек? Фото юной актрисы Татьяны Догилевой поразило народ

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Это точно один и тот же человек? Фото юной актрисы Татьяны Догилевой поразило народ
Новости / Знаменитости
Фото из открытых источников

Татьяна Догилева — это талантливая актриса. На ее счету множество сыгранных ролей. Из-за возраста сейчас звезда играет героинь определенного типажа, однако было так не всегда.

Многие зрители не знают о том, какой знаменитость была на заре актерской карьеры. Первый кинопроект с участием Татьяны — это фильм «Отдать швартовы». Его премьера состоялась еще в 1971 году. В картине Догилева предстала в образе юной радистки. Глядя на снимки трудно поверить, что это действительно она. Увидеть такой артистку многие зрители не ожидали.

«Увидела в фильме девочку Таню Догилеву — забавную и непосредственную», — отмечают интернет-пользователи.

Между прочим, лента имеет неплохие отзывы. По мнению общественности, это «хороший, добрый, познавательный фильм с юмором».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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