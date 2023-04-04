На певца РФ Валерия Меладзе напали украинские журналисты в Куршевеле

Украинские журналисты напали российского певца Валерия Меладзе. Произошло это на известном европейском горнолыжном курорте «Куршевель» (Франция).

Видеоролик с исполнителем РФ был опубликован в украинских Telegram-каналах. На видео видно, что журналисты УП подошли к артисту с просьбой сфотографироваться. После этого репортеры попросили музыканта поделиться своим мнением насчет проведения СВО на Украине. Меладзе попросил вежливо журналистов выключить камеры. Также Валерий предложил украинским корреспондентам отойти в сторону и «просто нормально поговорить».

Однако журналисты продолжили задавать певцу вопросы и всячески его провоцировать, расспрашивая, как ему отдыхается в такое трудное время. После этого певица Альбина Джанабаева вывела мужа из толпы и призвала не ругаться.

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