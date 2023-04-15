Вдова Караченцова Поргина подвергла критике артиста Лепса за появление на сцене в нетрезвом виде

Видеоролик с выступления Григория Лепса в нетрезвом виде возмутило заслуженную артистку России Людмилу Поргину. Вдова Караченцова жестко раскритиковала исполнителя за выход на сцену в пьяном виде.

Во время Ютуб-шоу «Историс — Откройте, Давид!» Поргина заявила, что певец после выхода пьяным на сцену стал для нее настоящим «антигероем». По словам Людмилы, Лепс деградирует, развращая поклонников.

«Это какая-то распущенность и вседозволенность. Никто это не останавливает. Только не понимаю, почему. Это мне напоминает сумасшедший дом, люди с ума сходят», - говорит вдова Караченцова.

По словам актрисы, ранее она испытывала гордость, когда к ней обращались со словами: «Вы - артисты». Сейчас люди, выходящие на сцену в пьяном виде, дискредитируют звание и бросают тень на других артистов, которые всегда честно служат искусству.