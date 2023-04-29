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Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Махримах в телесериале «Великолепный век» спустя 12 лет

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Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Махримах в телесериале «Великолепный век» спустя 12 лет
Знаменитости
Фото из открытых источников

Турецкая мелодрама "Великолепный век" обрела огромную небывалую популярность среди российских телезрителей. С момента выхода на экраны фильма прошло более 10-ти лет, но поклонники до сих пор интересуются судьбой его актеров.

Одну из главных ролей исполнила восьмилетняя Мелис Мултуч. Юная артистка прекрасно справилась с ролью дочери Сулеймана Махримах. Сериал стал визитной карточкой актрисы, ей начали поступать предложения от нескольких режиссеров. Мелис снялась еще в четырех кинопроектах.

Недавно девушке исполнилось 20 лет и она сильно изменилась. Знаменитость все еще снимается в кино. Однако связывать себя с кинематографом до конца жизни она не планирует. Мултуч активно увлекается архитектурой.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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