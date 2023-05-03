«МК»: В 6-ом сезоне сериала РФ «По закону военного времени» выявили массу неточностей

На экраны вышел 6-ой сезон телесериала "По законам военного времени". Однако его начали критиковать за неточности. Героев фильма возвращают в начало войны. Как отмечается, это приквел, необходимость которого объясняется тем, что в майские праздники нельзя без продукции подобного жанра.

В финале пятого сезона сериала сюжет пришел к логическому концу. Война закончилась, а Рокотов погиб, значит продолжение без самого харизматичного персонажа невозможно. Но создатели считают иначе. Они создали приквел.

В 6-ом сезоне сюжет разворачивается в Ростове в 1941 году. Работники военной прокуратуры Елагина и Мирский расследуют нескольких преступлений, и тогда встречают хорошо подготовленных диверсантов.

Пока что немного хвалебных отзывов касательно шестого сезона телесериала. Как пишет "МК", зрителям уже надоели снятые ленты лишь для того, чтобы отчитаться за выполненную работу. Россияне отмечают, что одеты артисты не в правильную военную форму. Также в фильме немало неточностей с улицами Ростова.