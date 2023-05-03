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«Нет, Бориска, до свидания!» Народ РФ — о переобувании и возвращении Бориса Гребенщикова

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«Нет, Бориска, до свидания!» Народ РФ — о переобувании и возвращении Бориса Гребенщикова
Новости / Знаменитости
Фото из открытых источников

В эфире Youtube-канала покинувший РФ в 2022 году Борис Гребенщиков негативно высказался против СВО. Но вдруг музыкант решил поддержать культуру России. Попытки отменить русскую культуру музыкант сравнил с поведением животных.

«Лучше всю культуру вообще отменить! Буквы тоже нужно отменить. Может быть такое, что у них — одни буквы, у нас — такие же. Лучше все буквы отменить! Рушат не Пушкина, а рушат статую. Статую порушить можно, однако Пушкина — нет», — сказал фронтмен «Аквариума».

Артист отметил, что культура отличает человека от животных, а выкидывая её часть, люди приближаются к уровню их развития.

Но  народ РФ не поверил в искренность Гребенщикова, который называл русских фашистами. Борису россияне напомнили, как собирал деньги для ВСУ.

«Сначала кроют родину, а затем, убедившись, что никому за рубежом не нужны, вспоминают, как любят Россию»,
«Ждет жухлого кумира будущее незавидное, лишенное уважения и уюта, под стать прожитой жизни»,
«Его здравый смысл в кошельке»,
«Нет, Бориска, досвидос! Живи, куда и убежал!!! Г… тут нам хватает» — пишут россияне.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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