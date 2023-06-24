Что такое режим КТО: какие ограничения вводят при контртеррористической операции

Режим КТО – особый режим, который вводят решением главы ФСБ. Он нужен для предотвращения терактов и минимизации его последствий. Рассказываем, какие меры вводят при режиме КТО.

- Проверка документов у лиц, которые удостоверяют их личность. При отсутствии документов человека доставляют в органы внутренних дел для установления личности;

- Физические лица или транспорт могут быть удалены с отдельных участков и объектов.

- Усиливают охрану общественного порядка, объектов, которые подлежат государственной охране, а также объектов функционирования транспорта, объектов, представляющих материальную, научную, историческую либо художественную ценность. - Вводят контроль за телефонными переговорами и иными каналами передачи информации.

- Силовые структуры могут применять транспорт любых организаций, в неотложных случаях – использовать транспорт граждан РФ для доставки лиц в медучреждения либо с целью преследования подозреваемый лиц в совершении теракта.

- Приостанавливают работу организаций и предприятий, где используют радиоактивные, биологически опасные и химические вещества;

- Приостанавливают предоставление услуг связи физическим и юридическим лицам.

- Жителей, оказавшихся на территории, где объявлена КТО, переселяются в более безопасные районы.

- Вводят карантин, санитарно-противоэпидемические или другие карантинные мероприятия.

- Ограничивают движение пешеходов и машин на улицах и дорогах.

- Лица, которые проводят контртеррористическую операцию, могут беспрепятственно проникать дома, частные земельные участки и помещения с целью проведения борьбы с терроризмом.

- При проходе, выходе (выезде) на территорию с введенным режимом КТО лица производит досмотр транспорта и личных вещей. - Ограничивают продажу оружия, боеприпасов, спецсредств, ядовитых веществ.

- Устанавливается особый режим оборота препаратов, которые содержат наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества. Ограничение вводят на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию.