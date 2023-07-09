Умерла актриса фильма «Волшебник страны Оз» Бетта Сент-Джон

Умерла актриса Бетта Сент-Джон, которая прославилась на весь мир ролью в кинофильме «Волшебник страны Оз». Об этом печальном известии сообщил сын покойной артистки Роджер Грант. Актрисе было 93 года. Ее сердце остановилось в доме престарелых, который расположен в Англии.

Сент-Джон родилась в Калифорнии в 1929 году. Карьеру начала рано. В возрасте десять лет она начала сниматься, а ушла из кино в 1960 годах.

За 30 лет снялась в десятках лент: в вестерне «Дестри снова в седле» с Марлен Дитрих, два раза — в хоррорах с Борисом Карлоффом и Кристофером Ли, в том числе в мегакульте «Отель ужасов» и двух картинах о Тарзане с Гордоном Скоттом. Также на ее счету телесериал «Человек-невидимка», пеплум «Плащаница» и мелодраме «Голый рассвет».