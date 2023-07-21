Актер из «Санта-Барбары» Ник Бенедикт умер в возрасте 77 лет — фото

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На 84 году жизни скончался знаменитый актер Владимир Портнов. Причина уходе из жизни не уточняется. Умерший сценарист сыграл более 100 ролей в
В Юрмале вскоре состоится фестиваль "Рандеву". Организатор мероприятия - Лайма Вайкуле. Друзья певицы Алла Пугачёва и ее муж Максим Галкин* планируют
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