Актер из «Санта-Барбары» Ник Бенедикт умер в возрасте 77 лет — фото

Американский актер Ник Бенедикт (Nick Benedict), который стал популярным благодаря сериалу «Санта-Барбара», умер в возрасте 77 лет. Об этом написало новостное издание Daily Mail. Умер артист 14 июля.

Его кончину подтвердила вдова Джинджер, с которой актер прожил 22 года. По словам женщины, состояние ее супруга ухудшилось при проведении операции на позвоночнике, что привело к смерти. Как отмечается, парализованный артист 4 июля попал в больницу.

Ник родился в Лос-Анджелесе в 1947 году. Сниматься Бенедикт начал в 1955 году. За многолетнюю карьеру сыграл много ролей в сериалах.

Самими известными его фильмами являются: «Санта-«Дни нашей жизни», «Дни нашей жизни», «Все мои дети», а также «Молодые и дерзкие. К тому же, умерший снимался в «Миссии невыполнимой», «Железной стороне», «Адаме-12», «Отделе 5-0», «Каскадерах» и «Сказках темной стороны». Вего в активе актреа 47 ролей.