ГЛАС.RU назвал актрис, которые стесняются своих настоящих фамилий

ГЛАС.RU назвал четырёх российских актрис, которые стесняются своих настоящих фамилий.

Анна Невская (Вислогузова) прославилась после сериала "Кто в доме хозяин?". Актриса скрывала свою настоящую фамилию. Она объясняла, что она труднопроизносимая. Придумывать псевдоним долго не пришлось. Фамилию "Невская" носила еще ее прабабушка.

Ольга Филиппова (Шмойлова) для первой роли в кино поменяла букву "о", на "а". Однако ее коллеги заявили, что лучше взять другую фамилию. Так она стала Филипповой.

Артистка Наталья Бардо (Кривозуб), как и актриса Анна Невская, нашла фамилию в своей родословной. В роду у Натальи были французские аристократы. Этими корнями она обязана псевдониму.

Марина Александрова (или Пупенина) взяла себе фамилию у бабушки. Это сделать ей посоветовали преподаватели во время учебы в институте.