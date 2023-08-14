Закари Ливай заявил, что в Голливуде снимают много мусора

Закари Ливай, популярный американский актер, известный благодаря комическим ролям во многих сериалах, во время разговора с поклонниками жестко прошелся по Голливуду и фильмам, которые там снимают. Он заявил, что много контента, исходящего от Голливуда, это мусор.

Они не заботятся о том, чтобы сделать действительно отличный контент, не делают этого. Сколько раз смотрите фильм и думаете, как это круто выглядит. Но затем идете в кино и там сплошное разочарование?

Они знают, что как только человек купил билет и занял место, получили деньги. Единственный способ что-то изменить для нас — на эту помойку не ходить. Мы не обязаны выбирать мусор. Это очень сильно нам поможет», - подчеркнул Ливай.