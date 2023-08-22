«Давай поженимся» возвращается в эфиры Первого канала 28 августа

28 августа 2023 года, в следующий понедельник, в эфиры Первого канала выйдет ток-шоу «Давай поженимся». Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Подтверждаем с 28 августа», — ответили в пресс-службе на вопрос, когда стоит ждать выхода новых серий. Ранее о возвращении программы говорил генеральный директор телевизионного канала Константин Эрнст.

На Первом также добавили, что «ведущие передачи теперь будут общаться с героями в новой студии». Также у них «появится необычный помощник. Речь идет об искусственном интеллекте, который будет давать всем присутствующим ценные советы или делать прогнозы касательно возможных союзов».